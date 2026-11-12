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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 156
Ash-Shu'ara
156
26:156
ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ١٥٦
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍۢ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥٦
وَلَا
ﳁ
تَمَسُّوهَا
ﳂ
بِسُوٓءٖ
ﳃ
فَيَأۡخُذَكُمۡ
ﳄ
عَذَابُ
ﳅ
يَوۡمٍ
ﳆ
عَظِيمٖ
ﳇ
١٥٦
ﳈ
你们不可伤害它，否则，将遭受重大日的惩罚。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。