登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 145
Ash-Shu'ara
145
26:145
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٤٥
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٤٥
وَمَآ
ﱳ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱴ
عَلَيۡهِ
ﱵ
مِنۡ
ﱶ
أَجۡرٍۖ
ﱷﱸ
إِنۡ
ﱹ
أَجۡرِيَ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
عَلَىٰ
ﱼ
رَبِّ
ﱽ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱾ
١٤٥
ﱿ
我不为传达使命而向你们索取任何报酬；我的报酬，只由全世界的主负担。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。