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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 142
Ash-Shu'ara
142
26:142
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ١٤٢
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢
إِذۡ
ﱢ
قَالَ
ﱣ
لَهُمۡ
ﱤ
أَخُوهُمۡ
ﱥ
صَٰلِحٌ
ﱦ
أَلَا
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
١٤٢
ﱩ
当日，他们的弟兄撒立哈曾对他们说：你们怎么不敬畏呢？
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Tafsir Fathul Majid
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