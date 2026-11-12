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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 139
Ash-Shu'ara
139
26:139
فكذبوه فاهلكناهم ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٣٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱋ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ
ﱌﱍ
إِنَّ
ﱎ
فِي
ﱏ
ذَٰلِكَ
ﱐ
لَأٓيَةٗۖ
ﱑﱒ
وَمَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
أَكۡثَرُهُم
ﱕ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱖ
١٣٩
ﱗ
他们否认他，我就毁灭了他们。此中的确有一个迹象，但他们大半不是信道的。
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