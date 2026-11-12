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Tafsir Fathul Majid 经注： Ash-Shu'ara 阿雅 136
Ash-Shu'ara
136
26:136
قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ١٣٦
قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ١٣٦
قَالُواْ
ﳛ
سَوَآءٌ
ﳜ
عَلَيۡنَآ
ﳝ
أَوَعَظۡتَ
ﳞ
أَمۡ
ﳟ
لَمۡ
ﳠ
تَكُن
ﳡ
مِّنَ
ﳢ
ٱلۡوَٰعِظِينَ
ﳣ
١٣٦
ﳤ
他们说：无论你劝告与否，这对于我们是一样的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。