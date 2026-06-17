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Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
ﳦ ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
ﳬ
他们说：一些最卑贱的人追随你，我们怎能信仰你呢？
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圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١)
] وتیان: ئایا ئێمه ئیمان به تۆ بێنین له كاتێكدا كهسانێكی نزم و فهقیرو ههژار دوای تۆ كهوتوونه؟ لهگهڵ ئهواندا ئیمان به تۆ بێنین؟