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Ash-Shu'ara
103
26:103
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
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天中确有一个迹象，但他们大半不是信道的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
26:103至26:104节的经注
إن في نبأ إبراهيم السابق لَعبرة لِمن يعتبر، وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز القادر على الانتقام من المكذبين، الرحيم بعباده المؤمنين.