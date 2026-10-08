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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 99
Al-Anbiya
99
21:99
لو كان هاولاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون ٩٩
لَوْ كَانَ هَـٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةًۭ مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّۭ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٩٩
لَوۡ
ﲞ
كَانَ
ﲟ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲠ
ءَالِهَةٗ
ﲡ
مَّا
ﲢ
وَرَدُوهَاۖ
ﲣﲤ
وَكُلّٞ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
خَٰلِدُونَ
ﲧ
٩٩
ﲨ
假若这些是神灵，他们不进入火狱了，他们都永居其中。
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