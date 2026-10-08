登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 98
Al-Anbiya
98
21:98
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ٩٨
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ٩٨
إِنَّكُمۡ
ﲒ
وَمَا
ﲓ
تَعۡبُدُونَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱللَّهِ
ﲗ
حَصَبُ
ﲘ
جَهَنَّمَ
ﲙ
أَنتُمۡ
ﲚ
لَهَا
ﲛ
وَٰرِدُونَ
ﲜ
٩٨
ﲝ
你们和你们舍真主而崇拜的，确是火狱的燃料，你们将进入火狱。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。