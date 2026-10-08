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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 97
Al-Anbiya
97
21:97
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ٩٧
وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍۢ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٩٧
وَٱقۡتَرَبَ
ﱾ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱿ
ٱلۡحَقُّ
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فَإِذَا
ﲁ
هِيَ
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شَٰخِصَةٌ
ﲃ
أَبۡصَٰرُ
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كَفَرُواْ
ﲆ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲇ
قَدۡ
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كُنَّا
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فِي
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غَفۡلَةٖ
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
هَٰذَا
ﲍ
بَلۡ
ﲎ
كُنَّا
ﲏ
ظَٰلِمِينَ
ﲐ
٩٧
ﲑ
真实的应许将近了，不信道者突然瞪着眼睛（说）：悲哉我们！我们对于今天曾是疏忽的。不然，我们是不义的。
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