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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 96
Al-Anbiya
96
21:96
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ٩٦
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ ٩٦
حَتَّىٰٓ
ﱳ
إِذَا
ﱴ
فُتِحَتۡ
ﱵ
يَأۡجُوجُ
ﱶ
وَمَأۡجُوجُ
ﱷ
وَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
كُلِّ
ﱺ
حَدَبٖ
ﱻ
يَنسِلُونَ
ﱼ
٩٦
ﱽ
直到雅朱者和马朱者被开释，而从各高地蹓向四方。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。