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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 95
Al-Anbiya
95
21:95
وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون ٩٥
وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٥
وَحَرَٰمٌ
ﱫ
عَلَىٰ
ﱬ
قَرۡيَةٍ
ﱭ
أَهۡلَكۡنَٰهَآ
ﱮ
أَنَّهُمۡ
ﱯ
لَا
ﱰ
يَرۡجِعُونَ
ﱱ
٩٥
ﱲ
我所毁灭的市镇，想复返人世，那是不可能的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。