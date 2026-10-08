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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 94
Al-Anbiya
94
21:94
فمن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ٩٤
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ ٩٤
فَمَن
ﱞ
يَعۡمَلۡ
ﱟ
مِنَ
ﱠ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱡ
وَهُوَ
ﱢ
مُؤۡمِنٞ
ﱣ
فَلَا
ﱤ
كُفۡرَانَ
ﱥ
لِسَعۡيِهِۦ
ﱦ
وَإِنَّا
ﱧ
لَهُۥ
ﱨ
كَٰتِبُونَ
ﱩ
٩٤
ﱪ
谁信道而且行善，谁的劳绩绝不遭否认，我确是记录他的善功的。
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Tafsir Fathul Majid
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