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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 89
Al-Anbiya
89
21:89
وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ٨٩
وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٨٩
وَزَكَرِيَّآ
ﲠ
إِذۡ
ﲡ
نَادَىٰ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
رَبِّ
ﲤ
لَا
ﲥ
تَذَرۡنِي
ﲦ
فَرۡدٗا
ﲧ
وَأَنتَ
ﲨ
خَيۡرُ
ﲩ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲪ
٨٩
ﲫ
（你应当叙述）宰凯里雅，当时他曾呼吁他的主（说）：我的主啊！求你不要任随我孤独，你是最好的继承者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。