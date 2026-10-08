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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 87
Al-Anbiya
87
21:87
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ٨٧
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًۭا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٧
وَذَا
ﱾ
ٱلنُّونِ
ﱿ
إِذ
ﲀ
ذَّهَبَ
ﲁ
مُغَٰضِبٗا
ﲂ
فَظَنَّ
ﲃ
أَن
ﲄ
لَّن
ﲅ
نَّقۡدِرَ
ﲆ
عَلَيۡهِ
ﲇ
فَنَادَىٰ
ﲈ
فِي
ﲉ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲊ
أَن
ﲋ
لَّآ
ﲌ
إِلَٰهَ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
أَنتَ
ﲏ
سُبۡحَٰنَكَ
ﲐ
إِنِّي
ﲑ
كُنتُ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲔ
٨٧
ﲕ
（你应当叙述）左农，当时他曾愤愤不平地离去，他猜想我绝不约束他，他在重重黑暗中呼吁（说）：除你之外，绝无应受崇拜者， 我赞颂你超绝万物，我确是不义的。
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