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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 84
Al-Anbiya
84
21:84
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ٨٤
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ ٨٤
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
فَكَشَفۡنَا
ﱝ
مَا
ﱞ
بِهِۦ
ﱟ
مِن
ﱠ
ضُرّٖۖ
ﱡﱢ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱣ
أَهۡلَهُۥ
ﱤ
وَمِثۡلَهُم
ﱥ
مَّعَهُمۡ
ﱦ
رَحۡمَةٗ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
عِندِنَا
ﱩ
وَذِكۡرَىٰ
ﱪ
لِلۡعَٰبِدِينَ
ﱫ
٨٤
ﱬ
我就答应他的请求，而解除他所患的痼疾，并以他的家属和同样的人赏赐他，这是由于从我发出的恩惠和对于崇拜我者的记念。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。