登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 83
Al-Anbiya
83
21:83
۞ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣
۞ وَأَيُّوبَ
ﱏ ﱐ
إِذۡ
ﱑ
نَادَىٰ
ﱒ
رَبَّهُۥٓ
ﱓ
أَنِّي
ﱔ
مَسَّنِيَ
ﱕ
ٱلضُّرُّ
ﱖ
وَأَنتَ
ﱗ
أَرۡحَمُ
ﱘ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﱙ
٨٣
ﱚ
（你应当叙述）艾优卜， 当时他曾呼吁他的主（说）：痼疾确已伤害我，你是最仁慈的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。