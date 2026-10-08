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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 81
Al-Anbiya
81
21:81
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَيۡمَٰنَ
ﲴ
ٱلرِّيحَ
ﲵ
عَاصِفَةٗ
ﲶ
تَجۡرِي
ﲷ
بِأَمۡرِهِۦٓ
ﲸ
إِلَى
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
ٱلَّتِي
ﲻ
بَٰرَكۡنَا
ﲼ
فِيهَاۚ
ﲽﲾ
وَكُنَّا
ﲿ
بِكُلِّ
ﳀ
شَيۡءٍ
ﳁ
عَٰلِمِينَ
ﳂ
٨١
ﳃ
我替素莱曼制服狂风，它奉他的命令而吹到我曾降福的地方， 我是深知万物的。
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