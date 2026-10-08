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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 79
Al-Anbiya
79
21:79
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٧٩
فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ ٧٩
فَفَهَّمۡنَٰهَا
ﲖ
سُلَيۡمَٰنَۚ
ﲗﲘ
وَكُلًّا
ﲙ
ءَاتَيۡنَا
ﲚ
حُكۡمٗا
ﲛ
وَعِلۡمٗاۚ
ﲜﲝ
وَسَخَّرۡنَا
ﲞ
مَعَ
ﲟ
دَاوُۥدَ
ﲠ
ٱلۡجِبَالَ
ﲡ
يُسَبِّحۡنَ
ﲢ
وَٱلطَّيۡرَۚ
ﲣﲤ
وَكُنَّا
ﲥ
فَٰعِلِينَ
ﲦ
٧٩
ﲧ
我使素莱曼知道怎样判决。每一个我都赏赐了智慧和学识。 我使群山和众鸟随从达五德一道赞颂我。我曾经做过那件事了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。