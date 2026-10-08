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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 78
Al-Anbiya
78
21:78
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٧٨
وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ ٧٨
وَدَاوُۥدَ
ﲇ
وَسُلَيۡمَٰنَ
ﲈ
إِذۡ
ﲉ
يَحۡكُمَانِ
ﲊ
فِي
ﲋ
ٱلۡحَرۡثِ
ﲌ
إِذۡ
ﲍ
نَفَشَتۡ
ﲎ
فِيهِ
ﲏ
غَنَمُ
ﲐ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲑ
وَكُنَّا
ﲒ
لِحُكۡمِهِمۡ
ﲓ
شَٰهِدِينَ
ﲔ
٧٨
ﲕ
（你应当叙述）达五德和素莱曼，当百姓的羊群夜间出来吃庄稼的时候，他俩为庄稼而判决，对于他们的判决我是见证。
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Tafsir Fathul Majid
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