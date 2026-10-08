登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 76
Al-Anbiya
76
21:76
ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ٧٦
وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٦
وَنُوحًا
ﱬ
إِذۡ
ﱭ
نَادَىٰ
ﱮ
مِن
ﱯ
قَبۡلُ
ﱰ
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱱ
لَهُۥ
ﱲ
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱳ
وَأَهۡلَهُۥ
ﱴ
مِنَ
ﱵ
ٱلۡكَرۡبِ
ﱶ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱷ
٧٦
ﱸ
（你应当叙述）努哈，以前，他曾呼吁我，故我答应了他， 并且拯救他和他的信徒们脱离忧患。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。