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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 75
Al-Anbiya
75
21:75
وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ٧٥
وَأَدْخَلْنَـٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٧٥
وَأَدۡخَلۡنَٰهُ
ﱤ
فِي
ﱥ
رَحۡمَتِنَآۖ
ﱦﱧ
إِنَّهُۥ
ﱨ
مِنَ
ﱩ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱪ
٧٥
ﱫ
我使他进入我的恩惠之中，他确是一个善人。
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Tafsir Fathul Majid
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