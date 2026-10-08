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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 74
Al-Anbiya
74
21:74
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٧٤
وَلُوطًا ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَـٰسِقِينَ ٧٤
وَلُوطًا
ﱒ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱓ
حُكۡمٗا
ﱔ
وَعِلۡمٗا
ﱕ
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱖ
مِنَ
ﱗ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱘ
ٱلَّتِي
ﱙ
كَانَت
ﱚ
تَّعۡمَلُ
ﱛ
ٱلۡخَبَٰٓئِثَۚ
ﱜﱝ
إِنَّهُمۡ
ﱞ
كَانُواْ
ﱟ
قَوۡمَ
ﱠ
سَوۡءٖ
ﱡ
فَٰسِقِينَ
ﱢ
٧٤
ﱣ
我赏赐鲁特智慧和学识，我拯救他脱离有秽行的城市，那个城市的居民确是放荡的恶民。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。