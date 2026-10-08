登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 72
Al-Anbiya
72
21:72
ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ٧٢
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةًۭ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا صَـٰلِحِينَ ٧٢
وَوَهَبۡنَا
ﲽ
لَهُۥٓ
ﲾ
إِسۡحَٰقَ
ﲿ
وَيَعۡقُوبَ
ﳀ
نَافِلَةٗۖ
ﳁﳂ
وَكُلّٗا
ﳃ
جَعَلۡنَا
ﳄ
صَٰلِحِينَ
ﳅ
٧٢
ﳆ
我赏赐他易司哈格，又增赐他叶尔孤白，我使他们都变成善人。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。