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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 71
Al-Anbiya
71
21:71
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ٧١
وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ٧١
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲴ
وَلُوطًا
ﲵ
إِلَى
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
ٱلَّتِي
ﲸ
بَٰرَكۡنَا
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لِلۡعَٰلَمِينَ
ﲻ
٧١
ﲼ
我拯救他和鲁特，而使他俩迁移到我为世人而降福的地方去。
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