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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 67
Al-Anbiya
67
21:67
اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ٦٧
أُفٍّۢ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧
أُفّٖ
ﲓ
لَّكُمۡ
ﲔ
وَلِمَا
ﲕ
تَعۡبُدُونَ
ﲖ
مِن
ﲗ
دُونِ
ﲘ
ٱللَّهِۚ
ﲙﲚ
أَفَلَا
ﲛ
تَعۡقِلُونَ
ﲜ
٦٧
ﲝ
呸，你们不崇拜真主，却崇拜这些东西，难道你们不理解吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。