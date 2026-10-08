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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 65
Al-Anbiya
65
21:65
ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هاولاء ينطقون ٦٥
ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ٦٥
ثُمَّ
ﱽ
نُكِسُواْ
ﱾ
عَلَىٰ
ﱿ
رُءُوسِهِمۡ
ﲀ
لَقَدۡ
ﲁ
عَلِمۡتَ
ﲂ
مَا
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲄ
يَنطِقُونَ
ﲅ
٦٥
ﲆ
然后，他们倒行逆施，（他们说）：你确已知道这些是不会说话的。
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Tafsir Fathul Majid
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