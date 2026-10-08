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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 64
Al-Anbiya
64
21:64
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ٦٤
فَرَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٦٤
فَرَجَعُوٓاْ
ﱵ
إِلَىٰٓ
ﱶ
أَنفُسِهِمۡ
ﱷ
فَقَالُوٓاْ
ﱸ
إِنَّكُمۡ
ﱹ
أَنتُمُ
ﱺ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﱻ
٦٤
ﱼ
他们就互相批评。随后说：你们（崇拜偶像）确是不义的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。