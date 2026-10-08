登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 63
Al-Anbiya
63
21:63
قال بل فعله كبيرهم هاذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ٦٣
قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ ٦٣
قَالَ
ﱫ
بَلۡ
ﱬ
فَعَلَهُۥ
ﱭ
كَبِيرُهُمۡ
ﱮ
هَٰذَا
ﱯ
فَسۡـَٔلُوهُمۡ
ﱰ
إِن
ﱱ
كَانُواْ
ﱲ
يَنطِقُونَ
ﱳ
٦٣
ﱴ
他说：不然，是这个最大的偶像做了这件事。如果他们会说话，你们就问问他们吧。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。