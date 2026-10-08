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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 62
Al-Anbiya
62
21:62
قالوا اانت فعلت هاذا بالهتنا يا ابراهيم ٦٢
قَالُوٓا۟ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ٦٢
قَالُوٓاْ
ﱤ
ءَأَنتَ
ﱥ
فَعَلۡتَ
ﱦ
هَٰذَا
ﱧ
بِـَٔالِهَتِنَا
ﱨ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ
ﱩ
٦٢
ﱪ
他们说：易卜拉欣啊！你对我们的神灵做了这件事吗？
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Tafsir Fathul Majid
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