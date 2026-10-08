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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 61
Al-Anbiya
61
21:61
قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون ٦١
قَالُوا۟ فَأْتُوا۟ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٦١
قَالُواْ
ﱛ
فَأۡتُواْ
ﱜ
بِهِۦ
ﱝ
عَلَىٰٓ
ﱞ
أَعۡيُنِ
ﱟ
ٱلنَّاسِ
ﱠ
لَعَلَّهُمۡ
ﱡ
يَشۡهَدُونَ
ﱢ
٦١
ﱣ
他们说：你们把他拿到众人面前，以便他们作证。
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Tafsir Fathul Majid
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