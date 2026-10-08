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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 59
Al-Anbiya
59
21:59
قالوا من فعل هاذا بالهتنا انه لمن الظالمين ٥٩
قَالُوا۟ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٩
قَالُواْ
ﱊ
مَن
ﱋ
فَعَلَ
ﱌ
هَٰذَا
ﱍ
بِـَٔالِهَتِنَآ
ﱎ
إِنَّهُۥ
ﱏ
لَمِنَ
ﱐ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﱑ
٥٩
ﱒ
他们说：谁对我们的神灵做了这件事呢？他确是不义的人。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。