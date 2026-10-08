登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 55
Al-Anbiya
55
21:55
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٥٥
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ ٥٥
قَالُوٓاْ
ﲲ
أَجِئۡتَنَا
ﲳ
بِٱلۡحَقِّ
ﲴ
أَمۡ
ﲵ
أَنتَ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱللَّٰعِبِينَ
ﲸ
٥٥
ﲹ
他们说：你是对我们说正经话呢？还是和我们开玩笑呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。