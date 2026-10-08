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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 54
Al-Anbiya
54
21:54
قال لقد كنتم انتم واباوكم في ضلال مبين ٥٤
قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٥٤
قَالَ
ﲩ
لَقَدۡ
ﲪ
كُنتُمۡ
ﲫ
أَنتُمۡ
ﲬ
وَءَابَآؤُكُمۡ
ﲭ
فِي
ﲮ
ضَلَٰلٖ
ﲯ
مُّبِينٖ
ﲰ
٥٤
ﲱ
他说：你们和你们的祖先，确已陷于明显的迷误之中。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。