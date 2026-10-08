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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 51
Al-Anbiya
51
21:51
۞ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ٥١
۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَـٰلِمِينَ ٥١
۞ وَلَقَدۡ
ﲌ ﲍ
ءَاتَيۡنَآ
ﲎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲏ
رُشۡدَهُۥ
ﲐ
مِن
ﲑ
قَبۡلُ
ﲒ
وَكُنَّا
ﲓ
بِهِۦ
ﲔ
عَٰلِمِينَ
ﲕ
٥١
ﲖ
以前我确已把正直赏赐易卜拉欣，我原是深知他的。
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Tafsir Fathul Majid
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