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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 49
Al-Anbiya
49
21:49
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ٤٩
ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٤٩
ٱلَّذِينَ
ﱺ
يَخۡشَوۡنَ
ﱻ
رَبَّهُم
ﱼ
بِٱلۡغَيۡبِ
ﱽ
وَهُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلسَّاعَةِ
ﲀ
مُشۡفِقُونَ
ﲁ
٤٩
ﲂ
敬畏者在秘密中敬畏他们的主，他们是为复活时而恐惧的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。