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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 48
Al-Anbiya
48
21:48
ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ٤٨
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءًۭ وَذِكْرًۭا لِّلْمُتَّقِينَ ٤٨
وَلَقَدۡ
ﱱ
ءَاتَيۡنَا
ﱲ
مُوسَىٰ
ﱳ
وَهَٰرُونَ
ﱴ
ٱلۡفُرۡقَانَ
ﱵ
وَضِيَآءٗ
ﱶ
وَذِكۡرٗا
ﱷ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﱸ
٤٨
ﱹ
我确已赏赐穆萨和哈伦证据和光明，以及敬畏者的记念；
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Tafsir Fathul Majid
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