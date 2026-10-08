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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 46
Al-Anbiya
46
21:46
ولين مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ٤٦
وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٤٦
وَلَئِن
ﱎ
مَّسَّتۡهُمۡ
ﱏ
نَفۡحَةٞ
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
عَذَابِ
ﱒ
رَبِّكَ
ﱓ
لَيَقُولُنَّ
ﱔ
يَٰوَيۡلَنَآ
ﱕ
إِنَّا
ﱖ
كُنَّا
ﱗ
ظَٰلِمِينَ
ﱘ
٤٦
ﱙ
如果你的主的刑罚，有一丝毫接触他们，他们必定说：悲哉我们！我们原来确是不义者。
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