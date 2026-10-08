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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 45
Al-Anbiya
45
21:45
قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ٤٥
قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٥
قُلۡ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُنذِرُكُم
ﱃ
بِٱلۡوَحۡيِۚ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
يَسۡمَعُ
ﱇ
ٱلصُّمُّ
ﱈ
ٱلدُّعَآءَ
ﱉ
إِذَا
ﱊ
مَا
ﱋ
يُنذَرُونَ
ﱌ
٤٥
ﱍ
你说：我只借启示而警告你们。当聋子被警告的时候，他们听不见召唤。
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