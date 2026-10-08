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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 39
Al-Anbiya
39
21:39
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٣٩
لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩
لَوۡ
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَفَرُواْ
ﱨ
حِينَ
ﱩ
لَا
ﱪ
يَكُفُّونَ
ﱫ
عَن
ﱬ
وُجُوهِهِمُ
ﱭ
ٱلنَّارَ
ﱮ
وَلَا
ﱯ
عَن
ﱰ
ظُهُورِهِمۡ
ﱱ
وَلَا
ﱲ
هُمۡ
ﱳ
يُنصَرُونَ
ﱴ
٣٩
ﱵ
假若不信道者，知道在那个时候，他们不能对自己的面部和背部防御火焰，他们也不能获得援助
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Tafsir Fathul Majid
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