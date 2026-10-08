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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 38
Al-Anbiya
38
21:38
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٣٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
وَيَقُولُونَ
ﱝ
مَتَىٰ
ﱞ
هَٰذَا
ﱟ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱠ
إِن
ﱡ
كُنتُمۡ
ﱢ
صَٰدِقِينَ
ﱣ
٣٨
ﱤ
他们说：这个警告将在何时实现呢？如果你们是诚实的人。
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Tafsir Fathul Majid
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