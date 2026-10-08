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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 37
Al-Anbiya
37
21:37
خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ٣٧
خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍۢ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
خُلِقَ
ﱓ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱔ
مِنۡ
ﱕ
عَجَلٖۚ
ﱖﱗ
سَأُوْرِيكُمۡ
ﱘ
ءَايَٰتِي
ﱙ
فَلَا
ﱚ
تَسۡتَعۡجِلُونِ
ﱛ
٣٧
ﱜ
人是生来急躁的，我将要昭示你们我的迹象，所以你们不必催促我。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。