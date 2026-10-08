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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 36
Al-Anbiya
36
21:36
واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهاذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمان هم كافرون ٣٦
وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٦
وَإِذَا
ﱁ
رَءَاكَ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
كَفَرُوٓاْ
ﱄ
إِن
ﱅ
يَتَّخِذُونَكَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُزُوًا
ﱈ
أَهَٰذَا
ﱉ
ٱلَّذِي
ﱊ
يَذۡكُرُ
ﱋ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﱌ
وَهُم
ﱍ
بِذِكۡرِ
ﱎ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱏ
هُمۡ
ﱐ
كَٰفِرُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
当不信道者看见你的时候，他们只把你当作笑柄。（他们说：）就是这个人诽谤你们的神明吗？他们不信至仁主的记念。
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Tafsir Fathul Majid
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