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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 35
Al-Anbiya
35
21:35
كل نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ٣٥
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
كُلُّ
ﳉ
نَفۡسٖ
ﳊ
ذَآئِقَةُ
ﳋ
ٱلۡمَوۡتِۗ
ﳌﳍ
وَنَبۡلُوكُم
ﳎ
بِٱلشَّرِّ
ﳏ
وَٱلۡخَيۡرِ
ﳐ
فِتۡنَةٗۖ
ﳑﳒ
وَإِلَيۡنَا
ﳓ
تُرۡجَعُونَ
ﳔ
٣٥
ﳕ
凡有血气者，都要尝死的滋味。我以祸福考验你们，你们只被召归我。
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