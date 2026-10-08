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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 34
Al-Anbiya
34
21:34
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ٣٤
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍۢ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ٣٤
وَمَا
ﲽ
جَعَلۡنَا
ﲾ
لِبَشَرٖ
ﲿ
مِّن
ﳀ
قَبۡلِكَ
ﳁ
ٱلۡخُلۡدَۖ
ﳂﳃ
أَفَإِيْن
ﳄ
مِّتَّ
ﳅ
فَهُمُ
ﳆ
ٱلۡخَٰلِدُونَ
ﳇ
٣٤
ﳈ
在你之前的任何人，我没有为他注定长生，如果你死了，难道他们能够长生吗？
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Tafsir Fathul Majid
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