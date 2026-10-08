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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 32
Al-Anbiya
32
21:32
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون ٣٢
وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًۭا مَّحْفُوظًۭا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٢
وَجَعَلۡنَا
ﲦ
ٱلسَّمَآءَ
ﲧ
سَقۡفٗا
ﲨ
مَّحۡفُوظٗاۖ
ﲩﲪ
وَهُمۡ
ﲫ
عَنۡ
ﲬ
ءَايَٰتِهَا
ﲭ
مُعۡرِضُونَ
ﲮ
٣٢
ﲯ
我把天造成安全的穹窿，而他们忽视其中的迹象。
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