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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 31
Al-Anbiya
31
21:31
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٣١
وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًۭا سُبُلًۭا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١
وَجَعَلۡنَا
ﲘ
فِي
ﲙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲚ
رَوَٰسِيَ
ﲛ
أَن
ﲜ
تَمِيدَ
ﲝ
بِهِمۡ
ﲞ
وَجَعَلۡنَا
ﲟ
فِيهَا
ﲠ
فِجَاجٗا
ﲡ
سُبُلٗا
ﲢ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲣ
يَهۡتَدُونَ
ﲤ
٣١
ﲥ
我在大地上创造了群山，以免大地动荡而他们不安； 我在群山间创造许多宽阔的道路，以便他们能达到目的。
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Tafsir Fathul Majid
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