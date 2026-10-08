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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 30
Al-Anbiya
30
21:30
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يومنون ٣٠
أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًۭا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠
أَوَلَمۡ
ﲃ
يَرَ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُوٓاْ
ﲆ
أَنَّ
ﲇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲈ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲉ
كَانَتَا
ﲊ
رَتۡقٗا
ﲋ
فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ
ﲌﲍ
وَجَعَلۡنَا
ﲎ
مِنَ
ﲏ
ٱلۡمَآءِ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
شَيۡءٍ
ﲒ
حَيٍّۚ
ﲓﲔ
أَفَلَا
ﲕ
يُؤۡمِنُونَ
ﲖ
٣٠
ﲗ
不信道者难道不知道吗？天地原是闭塞的，而我开天辟地，我用水创造一切生物。难道他们不信吗？
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Tafsir Fathul Majid
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