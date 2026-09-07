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经注: Al-Anbiya 21:3
Al-Anbiya
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
ﱕ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﱖﱗ
وَأَسَرُّواْ
ﱘ
ٱلنَّجۡوَى
ﱙ
ٱلَّذِينَ
ﱚ
ظَلَمُواْ
ﱛ
هَلۡ
ﱜ
هَٰذَآ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
بَشَرٞ
ﱟ
مِّثۡلُكُمۡۖ
ﱠﱡ
أَفَتَأۡتُونَ
ﱢ
ٱلسِّحۡرَ
ﱣ
وَأَنتُمۡ
ﱤ
تُبۡصِرُونَ
ﱥ
٣
ﱦ
不义者秘密谈论说：这只是一个象你们一样的凡人，你们明知是魔术而顺从他吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。