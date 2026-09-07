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经注: Al-Anbiya 21:3
Al-Anbiya
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
ﱕ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﱖﱗ
وَأَسَرُّواْ
ﱘ
ٱلنَّجۡوَى
ﱙ
ٱلَّذِينَ
ﱚ
ظَلَمُواْ
ﱛ
هَلۡ
ﱜ
هَٰذَآ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
بَشَرٞ
ﱟ
مِّثۡلُكُمۡۖ
ﱠﱡ
أَفَتَأۡتُونَ
ﱢ
ٱلسِّحۡرَ
ﱣ
وَأَنتُمۡ
ﱤ
تُبۡصِرُونَ
ﱥ
٣
ﱦ
不义者秘密谈论说：这只是一个象你们一样的凡人，你们明知是魔术而顺从他吗？
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Tafseer Jalalayn
﴿لَاهِیَةࣰ﴾ غَافِلَة ﴿قُلُوبُهُمۡۗ﴾ عَنْ مَعْنَاهُ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَى﴾ الكلام ﴿ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ بدل من واو وأسروا النجوى ﴿هَلۡ هَـٰذَاۤ﴾ أَيْ مُحَمَّد ﴿إِلَّا بَشَرࣱ مِّثۡلُكُمۡۖ﴾ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحْر ﴿أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ﴾ تَتَّبِعُونَهُ ﴿وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ٣﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْر